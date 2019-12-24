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Завод Toyota в Петербурге возобновил производство
Сегодня, 10:47
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nastya960

Завод Toyota в Петербурге возобновил производство

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Производство в Петербурге возобновляется в полном объеме.

В Петербурге с  12 мая свою  работу возобновит российское подразделение Toyota – ООО "Тойота мотор". Об этом сообщила пресс-служба компании.

Производство в Петербурге возобновляется в полном объеме. Также к работе с сегодняшнего дня вернулись склады сервисных запасных частей в Московской области и Новосибирске.

Возобновление работы стало возможным из-за окончания нерабочих дней в России и на основании постановлений Петербурга, которые позволяют начать работу некоторым предприятиям.

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Фото: Piter.TV

Теги: toyota, автопроизводство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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