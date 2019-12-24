Завод Toyota в Петербурге возобновил производство

Производство в Петербурге возобновляется в полном объеме.

В Петербурге с 12 мая свою работу возобновит российское подразделение Toyota – ООО "Тойота мотор". Об этом сообщила пресс-служба компании.

Производство в Петербурге возобновляется в полном объеме. Также к работе с сегодняшнего дня вернулись склады сервисных запасных частей в Московской области и Новосибирске.

Возобновление работы стало возможным из-за окончания нерабочих дней в России и на основании постановлений Петербурга, которые позволяют начать работу некоторым предприятиям.

На заводе Nissan в Петербурге сократят четверть сотрудников.

Фото: Piter.TV