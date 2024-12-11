Mash: пермяк на Lamborghini устроил дрифт в селе

На территории Пермского края мужчина на желтом автомобиле Lamborghini устроил дрифт на льду. Соответствующий ролик появился в социальных сетях, а также Telegram-канале Ural Mash. Очевидцы запечатлели опасну езду. Шофер совершал маневры. Преимущественно машина передвигалась боком.
Наваливал боком на озере Диком — не испугался провалиться под лед вместе с машиной за 53 миллиона.
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Барнаулец устроил дрифт с фейерверками и попал на видео.
Фото и видео: Вконтакте / Видео URA.RU
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