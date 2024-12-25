Барнаулец устроил дрифт с фейерверками и попал на видео

В Алтайском крае заняли опасную езду водителя.

На территории российского города Барнаул водитель на иномарке BMW устроил дрифт на дороге общего пользования, при этом выстреливая в воздух фейерверки. Соответствующее заявление сделали журналисты Telegram-канала 112. В СМИ добавили, что позже лихачу пришлось объясняться с местными правоохранительными органами. Дополнительно распространились по социальным сетям кадры данного инцидента. В кадре заметно, что салюты были закреплены внутри салона автомобиля, а на крыше транспортного средства водитель установил гирлянду. О том, что нарушителю общественного спокойствия грозит за опасную езду, не сообщается.

Ранее парламентарий из Государственной Думы России Султан Хамзаев выступил с законодательной инициативой строгого наказания за катание на привязанных к автомобилю ватрушках с детьми, а также за прочие действия, которые создают угрозу жизни несовершеннолетних граждан страны.

Водитель BMW устроил дрифт на Васильевском острове перед сотрудниками ГАИ.

Фото и видео: Telegram / 112