Водитель BMW устроил дрифт на Васильевском острове перед сотрудниками ГАИ

Составлен административный материал по ст. 12.33 КоАП РФ (повреждение дорожного покрытия).

Водителя BMW ночью 18 сентября задержали инспекторы ДПС Госавтоинспекции Василеостровского района Петербурга. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" во "ВКонтакте".

Уточняется, что молодой человек 2003 года рождения, находясь за рулем иномарки у дома 61 по 2-й линии В. О., перед сотрудниками ГАИ начал "крутить бублики".

Что хотел доказать непонятно, но водитель получил административные материалы и уголовное дело по подозрению в перебивке VIN. "Дорожный инспектор"

Составлен административный материал по ст. 12.33 КоАП РФ (повреждение дорожного покрытия). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 326 УК РФ (перебивка идентификационного номера).

Ранее мы рассказывали о том, что за сбитого лося под Петербургом водитель внедорожника заплатит 80 тыс. рублей.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор