  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Водитель BMW устроил дрифт на Васильевском острове перед сотрудниками ГАИ
Сегодня, 8:21
244
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Водитель BMW устроил дрифт на Васильевском острове перед сотрудниками ГАИ

0 0

Составлен административный материал по ст. 12.33 КоАП РФ (повреждение дорожного покрытия).

Водителя BMW ночью 18 сентября задержали инспекторы ДПС Госавтоинспекции Василеостровского района Петербурга. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" во "ВКонтакте". 

Уточняется, что молодой человек 2003 года рождения, находясь за рулем иномарки у дома 61 по 2-й линии В. О., перед сотрудниками ГАИ начал "крутить бублики". 

Что хотел доказать непонятно, но водитель получил административные материалы и уголовное дело по подозрению в перебивке VIN. 

"Дорожный инспектор"

Составлен административный материал по ст. 12.33 КоАП РФ (повреждение дорожного покрытия). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 326 УК РФ (перебивка идентификационного номера). 

Ранее мы рассказывали о том, что за сбитого лося под Петербургом водитель внедорожника заплатит 80 тыс. рублей. 

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор 

Теги: васильевский остров, дрифт
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии