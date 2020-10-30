В центре Москвы сгорел Lamborghini

У автомобиля загорелся моторный отсек во время движения.

В центре Москвы сгорел автомобиль Lamborghini. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Инцидент произошел 5 августа в Хилковском переулке. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. У автомобиля загорелся моторный отсек во время движения.

Отмечается, что водитель пытался потушить огонь самостоятельно, пока на место не прибыли пожарные. К этому моменту Lamborghini полностью охватил огонь. Пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что спасатели локализовали пожар в здании университета в Донецке.

Видео: Telegram / Mash