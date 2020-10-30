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В центре Москвы сгорел Lamborghini

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У автомобиля загорелся моторный отсек во время движения.

В центре Москвы сгорел автомобиль Lamborghini. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Инцидент произошел 5 августа в Хилковском переулке. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. У автомобиля загорелся моторный отсек во время движения.

Отмечается, что водитель пытался потушить огонь самостоятельно, пока на место не прибыли пожарные. К этому моменту Lamborghini полностью охватил огонь. Пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что спасатели локализовали пожар в здании университета в Донецке.

Видео: Telegram / Mash

Теги: lamborghini, автомобиль, москва, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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