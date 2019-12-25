Боевики смогли подорвать Мохамбаль на трассе М4.

Террористы взорвали мост на шоссе в сирийском Идлибе. Об этом сообщили представители государственного агентства САНА. По данным местных журналистов, боевикам пришлось сделать это ради срыва совместного патрулирования военных Турции и РФ.Террористам удалось сначала заминировать мост Мохамбаль на дороге М4. Затем они подорвали переправу к западу от города Эриха на трассе "Латакия - Алеппо" (М4).

Взрывчатки было заложено большое количество, что привело к полному уничтожению моста прокомментировали в САНА

Журналисты добавили, что на остальных участках трассы террористам удалось разбросать в большом количестве металлические колющие детали. В Информагентстве добавили, что боевики угрожали местному населению. Они заставили сирийцев создать на дороге живые заграждения с палатками и горящими покрышками. Людям предложили денежное поощрение, если они будут оставаться на участке постоянно.

Ранее Турция возобновила атаки в Идлибе вопреки договоренностям с Россией.

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