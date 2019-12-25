Террористам "Крокуса" приказали пожарить шашлыки для конспирации

В материалах расследования о теракте говорится о конспирации исполнителей перед преступлением.

Куратор исполнителей террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл" в Московской области для конспирации дал им указание пожарить шашлык в лесополосе до приезда соучастника, который передал оружие для совершения преступления в Красногорске. Соответствующие данные привели журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на материалы уголовного дела.

Двадцать первого марта 2024 года Сайфулло дал ему (Фаридуни) указание ехать к Мирзоеву, а затем проследовать в место, где они будут забирать оружие. Кроме этого, чтобы завуалировать свое нахождение в лесополосе, было дано указание купить мангал, мясо и жарить шашлык до приезда Гадоева. материалы расследования

Напомним, что террористический акт в "Крокус сити холл"зафиксирован 22 марта 2024 года. В тот день нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям, после чего подожгли зрительный зал. В результате, по данным Следственного комитета, жертвами трагедии стали 149 человек. Еще один считается пропавшим без вести. Ранения получили 609 человек. Причиненный материальный ущерб составил около шести миллиардов рублей. Сейчас на скамье подсудимых находятся 19 подозреваемых.. Из них 13 фигурантов обвиняются непосредственно в терроризме, остальным злоумышленникам предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Дополнительно заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей. По существу материалы расследования рассматривает Второй западный окружной военный суд.

Соучастник теракта в "Крокусе" был судим за антиправительственные призывы.

Фото: pxhere.com