Соучастник теракта в "Крокусе" был судим за антиправительственные призывы

Зубайдулло Исмоилов отбыл срок заключения в Таджикистане.

Один из соучастников террористического акта в красногорском концертном зале "Крокус сити холл" ранее был судим на территории Таджикистана за призывы к насильственному изменению конституционного строя этого государства. Соответствующие данные привели журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на материалы уголовного дела. Речь идет о подозреваемом Зубайдулло Исмоилове, который с 2012 года в разные периоды времени находился в России на заработках. Также мужчина приезжал в страну с 2921 по 2023 года для заработков, когда уже освободился из места лишения свободы.

В 2016 году, находясь на территории Республики Таджикистан, он привлекался к уголовной ответственности по статье 307 УК РТ, в связи с чем был приговорен к реальному лишению свободы. материалы расследования

