Террорист из "Крокуса" купил билет на "Пикник" у известной перекупщицы

В СМИ распространили показания свидетеля.

Один из участников нападения на концертный зал "Крокус сити холл" в Красногорске купил билет в VIP-партер на выступление музыкальной группы "Пикник" у известной в среде футбольных болельщиков перекупщицы Изольды Кукушкиной. Соответствующие данные привели журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на материалы уголовного дела. В день трагедии примерно в 18 часов 55 минут к женщине со спины подошел ранее ей незнакомый молодой человек азиатской внешности и невысокого роста. Человек объяснил, что является клиентом, которому нужен билет на мероприятие. Перекупщица предложила ему в 19 часов 55 минут встретиться в кафе "Шоколадница", куда она принесет билет на концерт.

В период времени с 19:20 до 19:30 она подошла к кассам, где встретила указанного молодого человека и сообщила, что у нее имеется билет в вип-партер на 2 ряд на концерт "Пикник" стоимостью семь тысяч рублей, который он спрашивал. сообщение свидетельницы Изольды Кукушкиной в ходе допроса

По ее словам указанный покупатель не стал ей переводить денежные средства через мобильное приложение, а снял наличные в банкомате. После опубликования в Интернете кадров с моментом задержания фигурантов расследования в Брянском лесу Изольда Кукушкина поняла, что молодой человек, купивший у нее билет, был одним из тем самых злоумышленников.

Напомним, что Изольда Кукушкина известна в среде болельщиков тем, что регулярно продает билеты на матчи. Этой деятельностью россиянка занимается более 30 лет. Поклонники команд обращаются к ней в тех случаях, когда из-за ажиотажа на игры все билеты оказываются раскупленными. Дополнительно женщина реализует билеты на театральные спектакли и музыкальные концерты. Как следует из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, Изольда Кукушкина создала ИП и работает официально.

Террористам "Крокуса" приказали пожарить шашлыки для конспирации.

Фото: Piter.tv