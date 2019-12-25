Территорию под ШМСД на двух берегах Невы будут готовить в Петербурге

Начальная цена контракта составляет 230,9 млн рублей.

АО "ЗСД" объявило тендер на подготовку территории под строительство Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) на участке от пересечения с Витебским проспектом до Союзного проспекта. Начальная цена контракта составляет 230,9 млн рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Подрядчику поручат подготовить территорию под строительство переправы через Неву от проспекта Обуховской Обороны до Октябрьской набережной, то есть, на обоих берегах реки. Специалисты займутся обустройством инженерных коммуникаций.

Завершить работы нужно до конца марта 2025 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 6 октября.

Ранее мы сообщили о том, что новый рекорд превышения скорости зафиксировали на ЗСД.

Фото: Piter.TV