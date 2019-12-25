Территории зеленых зон решили урезать ради строительства моста

Поправки внесли в Закон "О зеленых насаждениях общего пользования".

В Петербурге сократят территории зеленых насаждений ради строительства нескольких объектов. Их собираются компенсировать увеличением зелени в других местах. Законопроект прошел в ЗакСе третье, окончательное чтение 29 июня.

Речь идет о скверах у Цимбалинского путепровода, будущего Большого Смоленского моста в Невском районе, интерактивного центра сказок Пушкина. В последнем случае участок сначала исключат из ЗНОП, а затем вернут после обустройства дороги. Кроме того, небольшой коррекции подвергнется сквер Спасателей во Фрунзенском районе из-за пересечения с санитарной зоной завода "Полисан".

Напомним, сегодня депутаты провели заключительное заседание перед летним отпуском. Закон о "петербургской реновации" прошел второе чтение.

Фото: Piter.tv