Закон о "петербургской реновации" прошел второе чтение

Расселять собираются аварийные дома 1957-1970 годов постройки.

Депутаты Петербурга во втором чтении рассмотрели поправки к региональным законам по вопросам комплексного развития территорий. Из 25 поправок, предложенных парламентариями, были одобрены 4.

В законе прописано, как собственники жилья смогут принимать решение об участии в реновации и получать новые квартиры. Инициатива вызвала дискуссию среди парламентариев и представителя губернатора в ЗакСе Константина Сухенко.

На данный момент к расселению рассматриваются дома 1957-1970 годов постройки. Михаил Амосов просил расширить вилку до 1946-1970, так как считает, что тогда в перечень войдут дома, которые действительно находятся в неудовлетворительном состоянии. Сухенко поправку не поддержал и отметил, что нужно начать хотя бы с чего-нибудь.

Депутаты поддержали поправку фракции "Справедливая Россия - За Правду", которая предлагает наделить очередников при переселении правом на предоставление внеочереного жилья и еще одну, которая касалась Генплана. Также были пропущены две поправки Павла Крупника из "Единой России". Одно из его предложений касалось увеличения срока, в который могут собраться собственники, с 90 до 60 дней. Если собственники не успеют провести голосование, дом автоматически попадет в программу. Чтобы дом включили в программы комплексного развития территорий, за это должны выступить 2/3 собственников.

Некоторые депутаты отмечали, что переселять жителей нужно в границах того же административного округа, но данное предложение представитель Смольного не поддержал.

Фото: Piter.tv