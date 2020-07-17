Сроки строительства Большого Смоленского моста перенесли на несколько лет

Губернатор отметил, что объект дорогостоящий.

Сроки строительства Большого Смоленского моста в Петербурге перенесли на 2 года. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов "РИА Новости".

Работы должны начаться в 2025 году, а не в 2023, как планировалось. В связи с этим завершение строительства также сдвинулось на несколько лет: с 2028 на 2030 год.

Объект дорогостоящий. В прошлом году появился вариант его постройки с привлечением дополнительного финансирования. Сейчас по заказу частного инвестора "СЭТЛ ГРУПП" ведётся проектирование. Александр Беглов.

Проектирование завершится к марту 2023 года. Мост входит в Концепцию развития транспортной системы Петербурга. Переправа появится в створе Большого Смоленского проспекта, далее через развязки соединится с проспектом Обуховской Обороны, Октябрьской набережной, выйдет к пересечению Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай. Предполагается, что разводной шестиполосный мост будет протяженностью 483,5 м.

Фото: комитет по развитию транспортной инфраструктуры