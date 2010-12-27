Макаров: теракт в петербургском метро организовали с помощью Telegram

Спикер Заксобрания считает, что если человеку нечего скрывать, то блокировку мессенджера он спокойно переживет.

Теракт в петербургском метро устроили с помощью мессенджера Telegram. Об этом заявил на брифинге спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. Депутат поддерживает блокировку Telegram в России и не понимает, почему некоторые его коллеги до сих пор продолжают пользоваться мессенджером. Всем не отказавшимся от Telegram Макаров предложил "посмотреть в глаза родным и близким погибших в теракте".

Также он считает, что если человеку нечего скрывать, то блокировку мессенджера он спокойно переживет. Кроме того, спикер Заксобрания отметил, что есть и другие способы для обмена информацией.

Напомним, что мессенджер Telegram заблокировали на территории России по решению Таганского суда Москвы. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин уже отказался от использования этой соцсети. В свою очередь подземка Северной столице продолжает вести свой канал в Telegram.

Ранее мы писали, что юристы Telegram хотят пожаловаться в Генпрокуратуру на Роскомнадзор.

Фото: assembly.spb.ru