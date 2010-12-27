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Игорь Албин объяснил свой уход из Telegram
Сегодня, 18:43
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Butenko
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Игорь Албин объяснил свой уход из Telegram

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Первый вице-губернатор Санкт-Петербурга официально уходит из мессенджера Telegram.

Первый вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что уходит из Telegram. Свой поступок он обосновал солидарностью с Роскомнадзором и Таганским районным судом Москвы. Прощальный пост появился на странице чиновника все в том же Telegram.

Тремя днями ранее Игорь Албин сделал более мягкое заявление на эту же тему. Он писал, что пока не планирует уходить из Telegram в связи с высокой посещаемостью своей страницы.

Последними официальными записями в канале вице-губернатора стали посты о петербургских победителях "Золотой маски" и постоянная рубрика "День в истории России".

Фото: Правительство Санкт-Петербурга

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Категории: Новости СПб Картина дня

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