Чиновникам Петербурга запретили использовать Telegram и WhatsApp

Запрет на использование иностранных мессенджеров поступил руководителям органов исполнительной власти Петербурга накануне днем. Вместо Telegram и WhatsApp* для обмена служебной информацией чиновникам порекомендовали использовать платформу для корпоративных коммуникаций eXpress, – сообщает издание 78.ru.
Запретительная мера предпринята в целях "защиты от компрометации, уничтожения или модификации служебной переписки и сведений, которыми госслужащие обмениваются между собой во время работы".
Отечественный аналог, предложенный в качестве альтернативы, с каждым годом набирает популярность среди российских корпораций и занимает первое место в ТОП-12 мессенджеров, разработанных в России, по версии CNews.
*Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ
Фото: freepik
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