Игорь Албин и Олег Третьяков сойдутся в суде из-за задетой чести главреда "Мойки 78"

Напомним, в 2019 году в телеграм-канале "Игорь Албин" появилась запись, в которой медиаменеджер Олег Третьяков характеризовался как "мерзавец и трус". Перепечатка цитаты в электронном СМИ Piter.TV стала поводом для иска о защите чести и достоинства "медиахулигана".

В Петербурге продолжается судебная тяжба между учредителем Piter.TV (компания "Медиа Платформа") и главредом портала "Мойка78" Олегом Третьяковым. Подробнее о причинах и обстоятельствах суда мы писали в материале "Олег Третьяков подал в суд на ПитерТВ из-за статьи о накрутках трафика".

Накануне стало известно, что к разбирательству в качестве третьего лица будет привлечен бывший вице-губернатор Игорь Албин. Такое решение принял Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, поддержав соответствующую просьбу представителей Piter.TV. Дело в том, что именно цитата из телеграм-канала "Игорь Албин", который позиционировался в качестве личного канала экс-губернатора, задела чувства истца. Скриншот с прямой речью автора канала был опубликован в качестве бекграунда в аналитическом материале Piter.TV "Предвыборные аномалии Олега Третьякова. Зачем "Мойка 78" устремилась в Ленобласть?". В ней приводился ряд оценочных суждений экс-чиновника в отношении известного медиаменеджера.

Третьяков, знаете, а вы мерзавец. Давно хотел вам об этом сказать. Сожалею, что не могу заявить об этом вам лично, в глаза, потому что вы трус, но помню вас на полусогнутых в Центре импортозамещения, во время моих посещений упомянутого учреждения. И преданные лукавые глаза. Захлебнётесь в своих,щедро оплаченных экскрементах. Хорошего вам плавания вам и вашей "По Мойке 78", в вашем дерьме, в 2019 году, - говорилось в посте телеграм-канала "Игорь Албин"

Учитывая, что конфликт между Олегом Третьяковым и Игорем Албиным является общеизвестным фактом и неоднократно упоминался в СМИ, а контент телеграм-канала "Игорь Албин" регулярно пополнялся личными фото и документами вице-губернатора, авторы Piter.TV атрибутировали цитату как прямую речь Игоря Албина. Учитывая тот факт, что на канал "Игорь Албин", как на источник высказываний вице-губернатора регулярно ссылались и другие городские СМИ.

Содержание цитаты стало одним из поводов для обращения в суд: Олег Третьяков обвинил Piter.TV в оскорблении достоинства и деловой репутации. Юристы "Медиа Платформы", со своей стороны, сочли нужным привлечь Игоря Албина к процессу в качестве первоисточника цитаты.

Тем удивительнее, что во время заседания суда от 09.06.21 представители Олега Третьякова активно пытались опротестовать предложение о приглашении Игоря Албина в суд. По словам очевидцев, адвокат медиаменеджера заявил, что истец не имеет каких-либо претензий к вице-губернатору и его текста. Чем фактически нивелировал аналогичные претензии к цитате Албина в тексте Piter.TV.

Теперь Игорь Албин приглашен в суд в качестве третьей стороны. Он должен будет подтвердить или опровергнуть авторство цитаты, а также свою связь с одноименным телеграм-каналом. Впрочем, свидетельства об этом можно найти даже на личных страницах экс-вице-губернатора во "ВКонтакте" и Facebook, где он неоднократно упоминал этот источник. Например, в 2018 году Игорь Албин на верифицированной странице "ВКонтакте" объявил о приостановке ведения канала в связи с ограничениями Роскомнадзора. Кроме того, в 2017-2018 годах о запуске личного телеграм-канала вице-губернатора писали "Деловой Петербург", "Невские новости", "КП-Санкт-Петербург", АБН и даже сама "Мойка78".

Отметим, что суть иска Олега Третьякова к редакции Piter.TV не исчерпывается "оскорбительной" цитатой Игоря Албина. Медиаменеджера также задели обвинения в накрутке трафика накануне выборов губернатора Ленинградской области, а также в давлении на администрацию региона с целью получения финансирования (так называемого "блока на негатив"). Ознакомиться с аргументацией журналистов Piter.TV и показаниями свидетелей можно в первоисточнике.