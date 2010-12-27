Предвыборные аномалии Олега Третьякова: зачем “Мойка 78” устремилась в Ленобласть?

Петербургское СМИ “Мойка78” неожиданно сменило ориентацию. Городское издание медиахулигана Олега Третьякова стало активно освещать политическую жизнь Ленинградской области. Это произошло накануне двух крупных избирательных кампаний: муниципальных выборов 2019-го и губернаторских выборов 2020-го года. Источники в медиасреде сообщают: Олег Третьяков уже предложил руководству региона услуги по информационному сопровождению кампании и получил отказ. Разбираем подозрительные моменты в поведении СМИ.

Эта история началась относительно недавно - во второй половине прошлого года. Именно тогда петербургское издание "Мойка78" неожиданно заинтересовалось политической жизнью Ленинградской области. Журналисты городского СМИ, которые до этого писали о экскурсоводах-нелегалах на Дворцовой и составляли топ-5 маньяков Петербурга, вдруг увлеклись проблемами 47-го региона. "Городской информационный портал" стал ежедневно публиковать новости Ленобласти. На вентилятор систематично набрасывались сообщения негативного характера, нередко - с провокационными заголовками и фейковым контентом. К ним прибавились несвойственные "Мойке" предвыборные прогнозы, неуклюжие попытки политической сатиры и открытые воззвания к первым лицам региона. Издание критиковало систему финансирования региональных СМИ, в которой "Мойке78" не нашлось места, и даже организовало несколько политических эвентов областного масштаба. Говоря простым языком - всеми силами старалось привлечь внимание региональных элит.

Все происходящее напоминало классическое выманивание денег за "блок на негатив" или "позитивное освещение", - считают эксперты. Наши коллеги уже писали о том, что владелец сайта Олег Третьяков предлагал такие услуги Правительству Ленобласти, но получил отказ. Весомые обвинения, которые нуждаются в дополнительном анализе.

Что здесь не так? Отчего происходящее больше напоминает борьбу за предвыборный бюджет, чем банальное расширение сферы интересов редакции?

Во-первых, уж очень резкой получилась смена редакционного курса. Гугл помнит, что еще в феврале 2018-го на "Мойке78" даже не было раздела "Новости Ленобласти". А те заметки, что выходили с пометкой "Область", представляли собой банальный рерайт ведомственных сводок и курьезов из соцсетей. "Тосно обыграл Спартак", "В Ленобласти выпал первый снег", "Енот Паша идет на поправку и лопает виноград". Уже позже им на смену массово пришли заголовки а-ля "Администрация бросила погорельцев в Кудрово" и "С наступлением весны губернатор снова сядет в лужу".

Февраль 2018-го: раздела "Ленобласть" еще не существует...

Во-вторых, даже в этой политике "забрасывания грязью" журналисты "Мойки" не были последовательны. Они критиковали лишь чиновников средней руки, оставаясь лояльными к первым лицам и тем, кто отвечает за распределения средств по медиа.Проверенный принцип "бояре плохие, царь - хороший". А в марте 19-го издание сменило гнев на милость, и вообще стало нахваливать региональную администрацию (по слухам, в тот момент шли переговоры о возможности госфинансирования СМИ).

Тогда "Мойка78" не интересовалась политикой Ленобласти...

В-третьих, как говорится, "фактор личности". "Мойкой78" руководит Олег Третьяков: менеджер с репутацией человека, который умеет зарабатывать на СМИ всеми доступными способами. В том числе - при помощи черного PR и игры на грани фола. Наши источники, близко знакомые с Олегом, утверждают: он точно не стал бы тратиться на информационные войнушки в области, если бы не видел в них своей выгоды.

Давайте разбираться в деталях по каждому из этих пунктов. Начнем с личности Олега Третьякова и феномена "Мойки78".

Аномалия "Мойки": конкуренция с "Фонтанкой" и трафик из ниоткуда

Итак, "Мойка78" (название - явная заявка на конкуренцию не абы с кем, а с "Фонтанкой) появилась во второй половине 2017 года. За это время СМИ под руководством Олега Третьякова, если верить цифрам, добилось волшебных успехов. Но только если верить в цифры и их волшебство.

По данным счетчика LiveInternet, "Мойка78" находится в топ-5 посещаемых СМИ Петербурга. От месяца к месяцу сайт по трафику приближается к "Фонтанке", отрываясь от таких брендов как "Деловой Петербург", 47news, "Петербургский дневник", "78 канал" - гораздо более богатых, известных и крупных редакций. Целых 1.5 миллиона уникальных посетителей в месяц - вот это аудитория! С такими цифрами удобно ходить к чиновникам за бюджетами: с нами о вас узнают аж полтора миллиона петербуржцев!

Но, если детально изучить цифры, то картина развития "Мойки" окажется подозрительной. Доступ к развернутой статистике LiveInternet преднамеренно закрыт владельцами сайта, как и доступ к прозрачной "Яндекс.Метрике". Даже партнеры "Мойки78" жалуются: вместе с коммерческим предложением им высылают скриншоты с общими цифрами посещений. А более детальную информацию (кто посещал, откуда, живые ли это люди или накрутки) не предоставляют!

Зайдем на сервис Wordstat: он показывает, как часто жители Петербурга вбивают в поисковой строке название СМИ. У "Фонтанка.ру" этот показатель - 300 000+ запросов в месяц. "Петербургский дневник" - 220 000, "Деловой Петербург" - 29 000. А у "Мойки78" Олега Третьякова - 5500. Почувствуй разницу, как говорится.

Вычтем из этого популярные клинику, ювелирный салон, хирургию, автопарковку и автоломбард, которые расположены по одноименному адресу... и картина поисковых запросов ухудшится в разы.

Плохо обстоят дела и с социальными сетями. В основной группе ВК 16 000 пользователей: из России всего 9 000, а из Петербурга и Ленобласти - меньше 6000. Средний пост получает по 300-500 просмотров (это очень мало для СМИ из Топ-5).

Ниже плинтуса и поисковая видимость сайта в Петербурге: около 10% (зато в Москве его находят гораздо лучше - парадокс), а значит, СЕО-индексация не может дать проекту те самые 1.5 млн аудитории.

Где же та самая питерская аудитория, на которую указывает сервис LiveInternet? Нет ответа, одни противоречия. В браузере их название не вбивают, в соцсетях не подписываются, в поиске не ищут. "Мертвые души"? Возможно. Тем более, что авторитетный сервис similarweb в качестве основного источника трафика "Мойки78" видит DIRECT. Говоря простым языком, это или прямые заходы, или накрутки, - вам подтвердит любой сеошник. А как обстоят дела с прямыми заходами… мы косвенно можем понять из данных Wordstat. Дебет с кредитом не сходятся от слова "совсем".

Кто такой Олег Третьяков и откуда взялся мем "поМойка78"?

Итак, получается, популярность не заработали, а одиозную репутацию - заслужили! Как так? За полтора года жизни "Мойка78" активно успела повоевать на медийном поле и вляпаться в несколько грязных историй.

Возможно, дело - в персоне владельца и главного редактора СМИ. Кто такой Олег Третьяков? Опытный журналист, экс-главред "Делового Петербурга" в годы его расцвета. Вот только после увольнения из "ДП" что-то у Олега пошло не так. Он менял одно СМИ за другим, долго нигде не задерживался и заслужил… спорную репутацию.

В провластных изданиях Третьяков хвалил власть, а в частных - ругал. От года к году он менял политические взгляды и личную позицию по одним и тем же вопросам. Тяга Олега к черному PR и войнушкам превратили Третьякова в персону нон-грата во многих СМИ. Если поискать в соцсетях, что о нем пишут его же коллеги (как из оппозиционных, так и из провластных СМИ), то "шантажист, хулиган, жулик" - будут самыми мягкими формулировками.

А вот как охарактеризовал Олега Третьякова экс-вице-губернатор Игорь Албин.

Что касается "поМойки78", то этот мем возник после того, как издание несколько раз за пару месяцев уличили в "грязной игре".

В сентябре 2017 года Третьяков создает "Мойку78", которая в кратчайшие сроки вопреки ожиданиям заработала не то, чтобы популярность, но негласную приставку "по-" к своему названию. Отчасти благодаря стремлению вывернуть любую новость "мясом наружу" до полного несоответствия действительности, неловкими попытками создавать откровенные фейки и медиа-дуэлям с коллегами из других СМИ и более-менее публичными чиновниками.

Online47

В чем же их обвинили? В журналистике ради корысти, а не ради правды. Сначала - в желании протолкнуть на пост главы комитета по печати близкого партнера Олега Третьякова. Оппозиционные "Бездуховности" пишут:

На этой неделе к критике Комитета по печати подключилось издание Олега Третьякова "Мойка78". Третьяков является ближайшим деловым партнером Алексея Дементьева. "Мойка78" сразу же принялась критиковать Серезлеева и тонко намекать, что Дементьев на этой должности смотрелся бы лучше.

http://bezduhovnosti.com

Затем - в информационной войне против Игоря Албина. Когда стало понятно, что кресло под влиятельным чиновником зашаталось, "Мойка78" сделала несколько критических залпов в его сторону. Вице-губернатор был в шоке: до этого, по слухам, Олег Третьяков активно добивался расположения потенциального патрона.

Помню вас на полусогнутых в Центре импортозамещения во время моих посещений упомянутого учреждения. И преданные лукавые глаза.Хорошего плавания вам и вашей "По Мойке 78", в вашем д*рьме, в 2019 году.

Игор Албин

Но Дементьева в кресло Серезлеева так и не посадили. Да и отставка Албина не принесла "Мойке78" никакого профита. Выборы губернатора Санкт-Петербурга взяли под крыло московские политтехнологи, которые про "Мойку" и слыхом не слыхивали…а жить на что-то надо! И то самое плавание, которое предсказывал вице-губернатор, началось. Река Мойка вынесла Олега Третьякова и его команду в необычном направлении - в сторону Ленобласти. Тут уже - побежала информация по трубам...

Фейковый пикет, провокации, лесть губернатору - как "Мойка78" работает в Ленобласти

Факт, который мы забыли упомянуть. Олег Третьяков отлично знает, как получить деньги у государства, используя СМИ в качестве рычага. Его предыдущие издания регулярно участвовали в госконтрактах, получали крупные субсидии на позитивное освещение работы органов власти. Пиарили чиновников, превозносили политиков за деньги... "Мойка78" тоже заявляется на такие конкурсы: правда, не всегда получается.

Опытный медиаменеджер знает, что чиновники особо сговорчивы накануне больших выборов. Совпадение или нет - в Ленобласть его СМИ нагрянуло накануне муниципальных выборов-2019 и выборов губернатора-2020.

Старт получился активным. В ход пошли манипулятивные статьи-дразнилки. "Медиахулиган" и его команда всеми силами пытались подцепить губернатора Александра Дрозденко, обратить внимание на себя, поддержать протестные массы (но только на самых громких скандалах) и унизить конкурентов из числа областных СМИ.

Например, освещая достаточно спокойный пикет в Кудрово "Мойка78" приделала к нему фейковую фото женщины с плакатом "Даешь нового губернатора". В заголовок вошла фраза "Дрозденко - в отставку", хотя она не звучала на мероприятии. Очень грубая попытка засветиться перед главой региона (позже фото удалили, но цель была достигнута - про новое СМИ в области узнали). Вскоре похожая история произошла в Буграх, где, кажется, Мойка78 "спродюсировала" целый митинг - с листовками... "об отставке губернатора".

За громкими призывами стояли не реальные активисты, а некая группа местных жителей с далеко идущими политическими амбициями. Ivbg.ru изучил записи с местных камер видеонаблюдения и выяснил, что все листовки, фото которых впоследствии были опубликованы на "Мойке" расклеивала по всему поселку одна и та же женщина, владелец группы "Бугры 47 — Забугорье" Ирина Семенова. Что примечательно, месяцем ранее эта самая "активистка" стала обладателем некоего "Специального приза Ленинградской области" премии "Невлиятельные люди", основанной все той же "Мойкой78".

Ivbg.ru

Фамилия Дрозденко все чаще появлялась в материалах "Мойки" - журналистам очень хотелось попасть в губернаторский "мониторинг". "С наступлением весны Дрозденко рискует сесть в лужу", "Перед обысками Дрозденко уехал в Париж", "Администрация Дрозденко бросила погорельцев в Кудрово", - совсем не похоже на объективную журналистику.

В это же время авторы "Мойки" мочили по-черному другие областные издания, которые находятся "в пуле губернатора" (с высокой долей вероятности - желая отодвинуть их от "кормушки"). Вот примеры: "Как контролируемые СМИ Ленобласти подставляют Дрозденко" и "Бюджет Ленобласти заплатил 23 млн рублей за пиар, а работать вынужден губернатор". Краткое содержание статей: губернатор хороший, но он дает деньги неэффективным СМИ (вот бы их отдали нам - читалось между строк).

Ради чего это затевалось? Сразу два источника, знакомых с ситуацией, сообщили Piter.TV - в начале года Олег Третьяков пытался "договориться" с местной властью.

"Олег и его товарищи предлагали руководству области дружбу, основанную на финансовом партнерстве. То есть, платить за хорошие материалы". Источник Piter.TV

Об этом же писали СМИ Online47 и Seychas.info. Издания расходились в одном: получил ли медиаменеджер заветное финансирование или нет.

На днях Третьяков попытался через третьи руки провести переговоры с рядом структур в Ленинградской области, но получил твердый отказ. Благо здесь понимают, что дружба, основанная на финансовом интересе бывает слишком ненадежной и недолговечной. Online47

Злые языки клевещут, что moika78.ru получила-таки солидные отступные от руководства Ленобласти за прекращение негативных публикаций и возымела поквартальную оплату блока. Seychas.info

Информация о переговорах в начале весны совпала с временной корректировкой "курса" судна Олега Третьякова. Всю зиму его "мойковцы" упорно писали негатив про Ленобласть и администрацию. Затем резко изменили тональность: стали превозносить губернатора и его окружение.

На несколько недель глава Ленобласти "похорошел" в глазах "Мойки"

Вот зимой Дрозденко был плохой (см. заголовки про лужу и обыски). Весной он резко похорошел: "Дрозденко намерен развязать кудровский транспортный узел", "Дрозденко проведет совещание о качественных и безопасных дорогах", "Дрозденко запустит строительство завода Фосагро", - никакого негатива, только позитив и имиджевые материалы вроде фото губернатора в образе крутого "байкера". Проблемы дольщиков и коррупции резко перестали интересовать журналистов "Мойки"...

Увы, эта идиллия продлилась недолго. К середине апреля издание вернулась к прежним схемам работы. То ли не получилось продать "блок на негатив", то ли просто захотелось войны… В апреле "Мойка78" уже пророчила Александру Дрозденко скорую отставку и вновь поддерживала оппозиционеров со всей области.

"Область действий" и уходящий поезд...

Сомнительный трафик. Малая доля областной аудитории. Провал с фейковым пикетом и, похоже, неудачно проведенные переговоры. Если допустить, что "Мойка78" все-таки гналась за предвыборным бюджетом, то он стремительно убегал вдаль, подобно уходящему поезду. Здесь-то и была предпринята последняя попытка "заскочить на ступеньку": конкурс областных активистов "Область действий" от издания "Мойка78".

Напомним, в самом начале "похода на Ленобласть" Олег Третьяков взял в качестве союзников разного уровня активистов из околополитической тусовочки. Тех, кто выступает против Дрозденко или против местных властей на районном уровне. Человек, который еще недавно топил за государство, администрацию и "Единую Россию", а также входил в число экспертов-консультантов при президенте РФ, поддержал весьма мелкотравчатую оппозицию. Пикетчики и митингующие против Дрозденко помогли привлечь внимание губернатора, а после этого стали не нужны. Мойка78 тут же про них забыла.

Теперь "городских активистов" снова вынули из пыльного мешка. Черные новости не работают? Понадобился "План Б". Так и появился на свет конкурс-премия "Область действий". Описание у этого события пафосное:

Мы хотим определить лучших, добившихся успеха в своем деле активистов Ленинградской области.

А по факту мероприятие прошло совершенно незаметно. И с массой ляпов. В сообщество премии вступило 150 человек. Из них треть - участники, а больше половины - союзники участников. Другие СМИ про эту премию не написали ничего. А в том же "Яндексе" за месяц "Область действий" в поисковой строке вбили 30 раз (каждый участник по разу ввел - столько и получилось). Материалы про премию на самой "Мойке78", даже выставленные на главную, набирали по 20-50-70-100 просмотров. Непопулярно как-то. А еще - кулуарненько. Дело в том, что значительную часть номинантов составили те же активисты, о которых писала "Мойка78" в начале "областного пути" (а некоторым - по мнению экспертов - даже режиссировала протестные акции). Бугровцы, Кудровцы, все те женщины с табличками "Дрозденко - в отставку". Короче - свои люди. Только теперь их решили наградить за давно забытые дела. Все остальные номинанты - либо малоизвестные активисты с сотней подписчиков "ВКонтакте", либо просто малоизвестные личности.

В итоге все поели канапе, выпили шампанского… и разошлись. На несколько часов "ВКонтакте" и Instagram наполнился селфи с бокалами шампанского, букетами, наградами и канапе c лососем от местного кейтеринга. Какая выгода Третьякову тратить деньги на алкоголь, закуски и типографику - немалые деньги? Напоминает последний рывок, попытку ва-банк, которую не назовешь удачной. Резонанс от мероприятия сошел на нет уже на следующий день после его окончания.

P.S. Покой им только снится…

Вам не понять Олега. Он - авантюрист. Человек, которых сейчас не делают. Он верит в себя и идет на разные авантюры. Да, эти методы остались в 90-х и даже в нулевых. Но такие люди нужны в профессии, все-таки не зря ему многое удавалось и удается. И даже в истории с областью его нельзя списывать со счетов - рассказал нам анонимный коллега, знакомый с Третьяковым.

Возможно, авантюрным складом личности можно объяснить то, что "Мойка78" до сих пор продолжает "работать по области". Уже не так активно. Уже не так смело и агрессивно. Но нет-нет, на сайте появляются рассуждения о том, как ошибочно делят деньги по СМИ региональные чиновники, как губернатору не хватает грамотной медиапомощи…

Но правда в том, что в новое время даже власть научилась разбираться в Интернете. Одним нахрапом их не возьмешь. Можно нарисовать трафик, запугать фейковыми новостями… но, если ты не предлагаешь конструктив и не даешь доступ к живой аудитории, вряд ли с тобой станут работать. Впрочем, речь идет именно о "продвинутых" Петербурге и Ленобласти.

Возможно, Олегу Третьякову стоит оглядеться по-сторонам. В 2020 пройдут губернаторские выборы в Архангельской области, в 2021 - республике Коми. Затем подоспеют Новгородская и Псковская области. Так что уже сейчас можно готовить вкладки "Новости Новгородчины" и "Скандалы Коми" на сайте: возможно, там получится договориться.

Фото: Piter.TV, Moika78.ru