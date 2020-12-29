Олег Трятьяков подал в суд на ПитерТВ из-за статьи о накрутках трафика

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга поддержал ходатайство ООО "Медиа Платформа" (учредитель "ПитерТВ") о передаче дела в арбитражный суд.

Главный редактор и учредитель сетевого издания "Мойка78" Третьяков Олег Александрович подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к компании "Медиа Платформа" – учредителю интернет-телевидения "ПитерТВ". Иск связан с публикацией "Предвыборные аномалии Олега Третьякова. Зачем "Мойка 78" устремилась в Ленобласть?", которая вышла на сайте Piter.TV в мае 2019 года. Авторы аналитической статьи заподозрили "Мойку78" в накрутке трафика накануне выборов губернатора Ленинградской области, а самого Олега Третьякова – в давлении на администрацию региона с целью получения финансирования (так называемого "блока на негатив").

Данная аналитическая статья была подготовлена по мотивам серии публикация, появившейся в областных СМИ, подконтрольных администрации Ленинградской области: например, "Помойка78: фейки, подлость и мерзость оптом и в розницу" (online47.ru), "Фейк-ньюс из Кудрово переехало в Бугры" (ivbg.ru), "Мелкие мерзости Мойки78 - как вымогают деньги у властей Ленобласти" (ivbg.ru). Кроме того, еще до "ПитерТВ" о конфликте Олега Третьякова с окружением Александра Дрозденко писало издания "Сейчас.Инфо".

В статье детально разбиралось возможное несоответствие реальной аудитории и официальных данных о посещаемости "Мойки78", а также приводились аргументы в пользу того, что редакция с высокой долей вероятности накручивает трафик по Петербургу и Ленинградской области. Кроме того, Piter.TV цитировало собеседников, приближенных к Правительству Ленинградской области, утверждавших, что Олег Третьяков якобы просит у чиновников отступные за прекращение негативного освещения деятельности губернатора Александра Дрозденко.

Олег Третьяков более года никак не реагировал на публикацию, однако спустя некоторое время в адрес ПитерТВ был подан иск с требованием удаления статьи "Предвыборные аномалии Олега Третьякова. Зачем "Мойка 78" устремилась в Ленобласть?. В это же время негативные материалы о деятельности его СМИ пропали с сайтов, подконтрольных правительству Ленинградской области.

Ддля нас стало очевидно, что талант Олега Александровича Третьякова принёс свой результат, и "понимание" между ним и администрацией Ленобласти было достигнуто. Через некоторое время после подачи иска на учредителя ПитерТВ состоялось подписание контракта на 1 500 000 рублей в месяц с возможностью продления до конца 2021 года между юридическим лицом Олега Александровича Третьякова и одной из структур в Правительстве Ленинградской области.

В исковом заявлении к ООО "Медиа Платформа" Олег Александрович Третьяков оспаривает сразу 12 формулировок из статьи ПитерТВ. В частности, сравнение трафика и поисковых характеристик изданий "Фонтанка.ру" и "Мойка78" с констатацией лидерства "Фонтанки", замечание о несоответствии прямых переходов на сайт moika78.ru и уровня реального интереса к изданию, упоминание мема "поМойка78" и конфликта Олега Третьякова с вице-губернатором Игорем Албиным. Истца расстроили цитаты "Сразу два источника, знакомых с ситуацией, сообщили Piter.TV - в начале года Олег Третьяков пытался "договориться" с местной властью" и "Олег и его товарищи предлагали руководству области дружбу, основанную на финансовом партнерстве. То есть, платить за хорошие материалы".

Отдельной претензии удостоилась характеристика "фейк" к новости про пикет в Кудрово, несмотря на то, что сама редакция "Мойки" в 2019 году признала сообщение недостоверным и принесла извинения читателям.

Несмотря на то, что все вышеперечисленные высказывания подкреплялись ссылками на источники, скриншотами и аналитическими выкладками, Олег Третьяков потребовал удалить всю статью целиком, а также выплатить компенсацию морального ущерба в размере 1 млн рублей.

Заседание по делу "Мойка78 против ПитерТВ" состоялось во Фрунзенском районном суде Петербурга 27.01.2021. В связи с тем, что учредители СМИ ПитреТВ считают принципиально важным отстоять точку зрения и мнение редакции, выраженное в статье, представители ПитерТВ ходатайствовали о переносе рассмотрения дела из районного суда в арбитражный суд для более тщательного и всестороннего разбирательства по делу. Данное ходатайство было поддержано судьей.

Кроме опубликованных в данной статье фактов, для подтверждения оценочных суждений в суде, редакция Питер.ТВ будет использовать ранее не публиковавшиеся факты об управленческой и финансовой деятельности Олега Александровича Третьякова, относящиеся к периоду деятельности медиа-менеджера на должности управляющего партнёра ООО "РАГРАД" (предыдущий учредитель "ПитерТВ).

UPD: Отметим, что о возможном применении давления на органы власти ради блока на негатив со стороны "Мойки78" уже в 2020 году писали в телеграм-канале Spb.gov.no. Там появились данные о том, что "Мойка78" аналогичным способом пытается получить финансирование сразу у двух комитетов Смольного. В личном общении с редакцией Piter.TV сотрудники одного из ведомств подтвердили факт появления ангажированных критических публикаций в данном СМИ.