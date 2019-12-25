СМИ сошлись в производственном конфликте по поводу одного материала.

Конфликт учредителей "Петербургского дневника" и "Мойки 78" дошел до суда, хотя совсем недавно разговор велся только на страницах медиа.

На днях между городским изданием "Петербургский дневник" ("ПД") и ресурсом "Мойка 78" разгорелся конфликт. В издательстве "Петроцентр", под крылом которого работает правительственное СМИ города, заявили, что интернет-ресурс украл материал "ПД" про ввод станции метро "Горный институт", просто переписав и не указав источник. Гендиректор издательства Людмила Яковлева написала "Мойке" претензию и потребовала удалить публикацию, пообещав в противном случае обратиться в суд.

Интернет-ресурс, тем временем, утверждал, что написал материал сам, а правительственное СМИ травит независимое издание. По словам Яковлевой, "Мойка 78" не раз переписывала эксклюзивы "ПД", не указывая источник, на призывы исправить материалы и поставить ссылки руководство ресурса не реагировало, цитирует гендиректора "Петроцентра" "Деловой Петербург". Яковлева уверена, что "Мойка" после вспыхнувшего конфликта больше не сделает ошибок.

Как стало известно Piter.TV, 13 февраля ОАО "Петроцентр" подал к учредителю "Мойки", ООО "РОСТ", иск о взыскании 900 тысяч рублей. 18 февраля арбитражный суд одобрил иск, предварительное судебное заседание назначили на 7 апреля. По данным сервиса Seldon.Basis, предметом спора станет "защита деловой репутации". Встреча состоится в 11.20 в зале № 4004 дома №6 по улице Смольного, где расположен городской арбитражный суд.

Ранее мы рассказывали, что петербургский "Водоканал" подал новый многомиллионный иск к "СевЗапФинансу".

Фото: pixabay; скрин картотеки Арбитражного суда Петербурга