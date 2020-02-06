Стало известно, какую следующую станцию метро откроют в Петербурге

Она должна стать доступна для пассажиров в 2022 году.

В "Метрострое" и городском комитете про транспорту рассказали о ходе строительства петербургского метрополитена. За ближайшие 7 лет в Северной столице планируют продлить три из пяти существующих линий, а также открыть одну новую — Красносельско-Калининскую.

Следующей станцией, которую откроют, станет "Горный институт" на "оранжевой" ветке, узнал "Петербургский дневник". Ожидается, что пассажиры начнут ей пользоваться в 2022 году. При этом "Театральная", которая находится между "Горным институтом" и "Спасской" не будет иметь выхода на поверхность. Вестибюль около Мариинского театра заработает в 2025 году. Продолжением оранжевой линии станут станции "Шкиперская" и "Морской фасад".

Также к 2025 году зеленая и фиолетовая ветки должны наконец пересечься. "Планерная" появится на Невско-Василеостровской линии, а "Шуваловский проспект" — на Фрунзенско-Приморской.

Сейчас метростроители активно работают над строительством "коричневой" линии. В подземных участках множество крупных камней. Один из валунов рабочим пришлось раскалывать вручную, и затем поднимать по частям на поверхность.

Фото: Piter.TV