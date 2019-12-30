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В Петербурге на станции "Казаковская" рабочие раскалывают огромный валун вручную
Сегодня, 22:03
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nadezhda_sib

В Петербурге на станции "Казаковская" рабочие раскалывают огромный валун вручную

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Камень загородил проход тоннеля.

Метростроители не стали дожидаться специальных приспособлений и начали раскалывать валун, который мешает проходу тоннеля около "Казаковской", вручную. Об этом рассказали в группе "ВКонтакте" "Метрострой. История петербургского метро" 31 января. 

"Первые отколотые части уже подняли на поверхность",

— говорится в сообщении.

Сейчас рабочие готовятся к установке 72 кольца. 

Напомним, работники "Метростроя" пожаловались на тяжелые условия труда при строительстве "коричневой" ветки петербургского метрополитена. Их возмутил 10-тонные валун на "Казаковской", который, по их мнению, может быть опасен. В "Метрострое" заявили, что камень не мешает работе. 

Фото: vk.com/metrostroy_arhiv

Теги: валун, метрострой
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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