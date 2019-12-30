В Петербурге на станции "Казаковская" рабочие раскалывают огромный валун вручную

Камень загородил проход тоннеля.

Метростроители не стали дожидаться специальных приспособлений и начали раскалывать валун, который мешает проходу тоннеля около "Казаковской", вручную. Об этом рассказали в группе "ВКонтакте" "Метрострой. История петербургского метро" 31 января.

"Первые отколотые части уже подняли на поверхность", — говорится в сообщении.

Сейчас рабочие готовятся к установке 72 кольца.

Напомним, работники "Метростроя" пожаловались на тяжелые условия труда при строительстве "коричневой" ветки петербургского метрополитена. Их возмутил 10-тонные валун на "Казаковской", который, по их мнению, может быть опасен. В "Метрострое" заявили, что камень не мешает работе.

Фото: vk.com/metrostroy_arhiv