  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Метрострой": огромный валун не мешает строительству коричневой ветки метро
Сегодня, 22:27
56
nadezhda_sib

"Метрострой": огромный валун не мешает строительству коричневой ветки метро

0 0

Ранее о преграде сообщили рабочие.

Работники "Метростроя" пожаловались на тяжелые условия труда при строительстве "коричневой" ветки петербургского метрополитена. Их возмутил 10-тонные валун на "Казаковской", который, по их мнению, может быть опасен. Информация об этом появилась в группе "метростроевцев" "ВКонтакте". 

В "Метрострое", по данным "Фонтанки.ру", заявили, что огромный камень не мешает проходке тоннеля Красносельско-Калининской линии. В скором времени валун пообещали разбить. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге в 2020 году объявят конкурсы на строительство четырех станций метро. 

Фото: "Метрострой СПб" / VK 

Теги: валун, метро, метрострой
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии