"Метрострой": огромный валун не мешает строительству коричневой ветки метро

Ранее о преграде сообщили рабочие.

Работники "Метростроя" пожаловались на тяжелые условия труда при строительстве "коричневой" ветки петербургского метрополитена. Их возмутил 10-тонные валун на "Казаковской", который, по их мнению, может быть опасен. Информация об этом появилась в группе "метростроевцев" "ВКонтакте".

В "Метрострое", по данным "Фонтанки.ру", заявили, что огромный камень не мешает проходке тоннеля Красносельско-Калининской линии. В скором времени валун пообещали разбить.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге в 2020 году объявят конкурсы на строительство четырех станций метро.

Фото: "Метрострой СПб" / VK