В Петербурге в 2020 году объявят конкурсы на строительство четырех станций метро

Протяженность нового участка на Невско-Василеостровской линии составляет 4, 6 километра, на Фрунзенского-Приморской линии – 2,8 километра.

Власти Петербурга в этом году объявят два конкурса на подготовку территорий строительства новых участков "зеленой" и "фиолетовой" линий метро. Об этом сообщил "Коммерсант".

Участок метро от станции "Беговая" до станции "Зоопарк" оценивается в 42,5 млрд рублей, а участок от "Комендантского проспекта" до "Шуваловского проспекта" - в 22 млрд рублей.

Протяженность нового участка на Невско-Василеостровской линии составляет 4, 6 километра, на Фрунзенского-Приморской линии – 2,8 километра.

Станции "Яхтенная" и "Зоопарк" будут идти вслед за "Беговой" и построить их планируют к 2025 году.

Вестибюли станций "Дунайская" и "Проспект Славы" изменили режим работы.

Фото: Piter.TV