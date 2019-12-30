Вестибюли станций "Дунайская" и "Проспект Славы" изменили режим работы

Они будут открываться позже и закрываться раньше, чем обычно.

В Петербурге изменили режим работы двух вестибюлей новых станций Фрунзенского радиуса. Режим работы немного сократили из-за низкого пассажиропотока. Информация об изменения опубликована на сайте метрополитена.

С 18 января вестибюль №1 станции "Дунайская" и вестибюль №2 станции "Проспект Славы" будут открываться в 6:30 и закрываться на вход в 22:00.

Такой режим работы будет действовать на станциях "до особого распоряжения".

Вестибюль станции метро "Маяковская" закроется на капитальный ремонт в мае.

Фото: Piter.TV