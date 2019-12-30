Вестибюли станций "Дунайская" и "Проспект Славы" изменили режим работы

В Петербурге изменили режим работы двух вестибюлей новых станций Фрунзенского радиуса. Режим работы немного сократили из-за низкого пассажиропотока. Информация об изменения опубликована на сайте метрополитена.
С 18 января вестибюль №1 станции "Дунайская" и вестибюль №2 станции "Проспект Славы" будут открываться в 6:30 и закрываться на вход в 22:00.
Такой режим работы будет действовать на станциях "до особого распоряжения".
Вестибюль станции метро "Маяковская" закроется на капитальный ремонт в мае.
Фото: Piter.TV
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