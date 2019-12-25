Петербургский "Водоканал" подал новый многомиллионный иск к "СевЗапФинансу"

Организация не выполнила обязательства по двум договорам.

Петербургское предприятие "Водоканал" снова обратилось в городской Арбитражный суд с иском к ООО "Северо-Западная финансовая компания". Сумма заявления оценивается в 812 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУПа. Первый иск оценивался в 2,1 млрд рублей и касался договоров 2014 и 2015 годов.

Исковое заявление подали после ревизии расходных договоров. Предприятие отмечает, что второе обращение в суд связано с неисполнением организацией обязательств по договорам и лизинга и выкупе оборудования для централизованных систем водоснабжения. "Водоканал" подчеркивает, что сам выполнил свои обязательства и оплатил непредоставленное имущество. Досудебные разбирательства не дали плодов. В целом предприятие оценивает ущерб от "СевЗапФинанса" в сумму свыше 2 миллиардов рублей.

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