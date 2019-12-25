"Водоканал" подал иск к "СевЗапФинанс" на 2,1 миллиарда рублей

Арбитражный суд рассмотрит претензии ГУПа к ответчику.

В Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти рассмотрят судебный иск компании "Водоканал". Он направлен против "СевЗапФинанса". С ответчика юристы намерены получить 2,1 миллиарда рублей. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на картотеку инстанции.

На данный момент иск еще не принят к производству. Предположительно претензии ГУПа связаны с соглашением по лизингу оборудования. Контракт заключался для централизованных систем водоснабжения шесть лет назад. В СМИ также считают, что причиной подачи заявления могли стать неисполненные обязательства по данному соглашению.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургский "Водоканал" заменит трубы на 17 подтопляемых адресах.

Фото: Piter.tv

