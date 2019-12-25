Петербургский "Водоканал" заменит трубы на 17 подтопляемых адресах

Участки выявились в период сильных ливней в 2019 году.

Петербургский "Водоканал" установил 17 проблемных и уязвимых для подтоплений адресов по всему городу, в списке оказались почти два десятка таких адресов, выявленных в период сильных ливней в прошлом году. На всех участках реконструируют канализацию для более эффективного водоотведения. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Отмечается, что работы по трем адресам – улице Тельмана, Смольной набережной и набережной Фонтанки – уже провели в минувшем году, на 12 других предприятие обменяет трубы в 2020 и 2021 году, оставшиеся возьмет на себя "Мостотрест". По обновленным адресам установили дополнительные дождевые колодцы и перемычку для распределения объема поверхностных вод.

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Фото: Piter.TV