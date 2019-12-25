Стало известно, как теплая зима сказалась на жизни Петербурга

Ее заметили очень многие: и риэлторы, и ученые.

Несмотря на редко выпадающий снег, нынешнюю теплую зиму в Петербурге можно назвать аномальной. Это не беда и не катастрофа, оказывающая глобальное воздействие на очень многих людей и, соответственно, на промышленную или торговую активность. Тем не менее, она не осталась незамеченной в срезе жизни различных отраслей экономики (и не только ее) нашего города. Piter.tv попытался разобраться в вопросе.

Ритейлеры: все, как обычно, за исключением ледянок и санок

Розничная сеть "Лента" зафиксировала в Петербурге пониженный спрос на зимние сезонные товары, сообщили в пресс-службе компании. Так, меньшим спросом, например, этой зимой пользовались санки, сообщили Piter.tv в пресс-службе "Ленты".

В пресс-службе "Магнита" отметили, что на фоне теплой зимы "фиксируем снижение продаж для зимних видов спорта (ледянок, тюбингов, коньков), а также зимних аксессуаров (шапок, шарфов, перчаток).

В загородных отелях людей стало немного меньше

В некоторых загородных отелях этой зимой людей стало немного меньше, сообщили Piter.tv в "Ассоциации туристско-экскурсионных предприятий и организаций" (АТЭП).

Здесь отметили, что, конечно, на Новый год в загородные пансионаты люди все равно поехали. Праздник – есть праздник. К тому же далеко не все хотят за городом кататься на лыжах. Но, тем не менее, небольшое сокращение по количеству гостей в ряде отелей области есть. Хуже, как отметили в Ассоциации, дело обстоит с горнолыжными курортами Ленобласти. В период, когда наблюдались плюсовые температуры, создание искусственного снежного покрова там было очень проблематично.

На внутренний въездной туризм в Северную столицу погода не повлияла

В Лиге туроператоров Санкт-Петербурга (занимается внутренним въездным туризмом) Piter.tv сказали, что теплая зима не сказалась на их деятельности. "Никаких тенденций, связанных с теплой погодой не заметили", сообщили Piter.tv в Лиге, добавив, что число гостей было на уровне прошлого года.

У риэлторов с бизнесом все в порядке, но им жалко зимние шины

В Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленобласти Piter.tv сообщили, что теплая зима не повлияла на работу.

"Но жалко зимние шины", - отметили в ассоциации, добавив, что риэлторы, в основном, работают на машинах.

Особенно это касается вопросов работы загородной недвижимости.

Ученые соорудили первый в России домик для кольчатой нерпы

4 февраля специалисты Центра изучения и сохранения морских млекопитающих, который находится на территории сооружений ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино продемонстрировали первый в нашей стране прототип искусственного логовища для выкармливания потомства кольчатой нерпы в условиях аномально теплых зим, сообщило ГУП. Piter.tv показал, как выглядят эти домики.

Зоологи прогнозируют предстоящий сезон размножения нерп и тюленей 2020 года как самый аномальный за всю историю работы Центра из-за теплой зимы. Дело в том, поясняет ГУП, что в конце зимы и начале весны самки нерп и тюленей приносят потомство, а затем выкармливают его на льду. В этом году Финский залив не покрылся льдом и самкам негде устраивать логовища и выкармливать потомство.

Фото: Pixabay.com