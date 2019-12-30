Теплая зима пробудила растения: как флора Петербурга переживет аномальную зиму

Ряд растений, привезенных в Петербург с более южных широт, проcнулись раньше срока, рассказали Piter TV в Ботаническом саду Петра Великого.

Специалисты Ботанического сада отмечают, что отсутствие снега может серьезно повредить цветы и кустарники.

Если это травянистые растения, то ждем снега, и они спокойно дорастут до земли и зацветут, когда им положено. Если это кустарники или деревья, то, при наличии цветов, они будут цвести уже не так обильно в эту весну. А если у них листья, то возможно обморожение веток, и придется реанимировать или заменять их. Александра Медведева, сотрудник культурно-просветительского центра Ботанического сада

Однако для родных петербургских растений опасности нет. Местная флора успела адаптироваться к изменчивому климату Северной столицы.

Для петербургской флоры никакой опасности нет, так как наши растения рассчитаны на долгую зимовку. Если сейчас зацветают деревья и кустарники, то они более южные, например, дальневосточные виды, у которых более короткая зимовка. Александра Медведева

Ранее мы сообщали, что синоптики спрогнозировали, что в Петербурге впервые за долгое время выпадет снег.

Видео: Piter.TV