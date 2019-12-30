В пятницу в Петербурге пойдёт снег

Он продолжит идти и на выходных.

На Петербург надвигается снег, который стоит ожидать в пятницу, 24 января. Синоптики сообщают, что осадки начнут идти ещё ночью и продолжатся в течение дня. Об этом сообщило ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В целом, будет облачная с прояснениями погода, столбик термометра покажет ночью от 0 до -2 градусов, днём температура поднимется до +1..+3 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 12 м/с.

На выходных также пойдёт снег, но вместе с дождём. В субботу, 25 января будет от 0 до +2 градусов, 26 января – от -1 до +1.

Ранее из-за теплой зимы в Петербурге зацвели розы.

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