Эксперт: аномальная зима в Петербурге — не повод беспокоиться о глобальном потеплении

Для однозначных выводов ученым не достаточно статистических данных.

Теплая зима в Петербурге – еще не повод беспокоиться о надвигающемся глобальном потеплении. Об этом заявил директор главной геофизической лаборатории Владимир Катцов на пресс-конференции в Петербургt.

Изменение климата подразумевает изменение статистики. Статистика подразумевает колебание в довольно широком диапазоне. Поэтому по отдельно взятому явлению – теплой зиме 2019/2020 года нельзя утверждать о потеплении климата. В других местах на планете есть и морозы, горы снега и так далее. Владимир Катцов, директор Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова

Катцов отметил, что за предыдущие годы уже наблюдались подобные аномалии, однако их количествf недостаточно для однозначных выводов.

2019 год стал самым теплым за последнее десятилетие. До этого первенство держал 2016 год.

Каждое последующее десятилетие, начиная с 1970-ых годов, теплее предыдущего. Последние 10 лет вообще стали самыми теплыми. Вот это климат. Это объективные изменения климата и всего, что с ним связано. Владимир Катцов, директор Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова

Ранее мы сообщали, что затворы дамбы в Петербурге частично закрыли из-за угрозы наводнения.

Видео, фото: Piter.TV