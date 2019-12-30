Петербуржцы нашли съедобные грибы в лесу в январе

Однако есть рекомендуется только те грибы, которые вы точно знаете "в лицо".

Теплая петербургская зима зашла уже настолько далеко, что в лесах выросли съедобные грибы. Член микологического общества города Станислав Кривошеев сумел собрать в минувшую субботу во Всеволожском районе десяток грибов. Фотографиями своего улова мужчина поделился в соцсетях.

Специалист подчеркнул, что в лесах встречаются как съедобные, так и не съедобные грибы, которых "вылезло" в разы больше. Он посоветовал, брать себе в корзину только те грибы, которые вы точно знаете "в лицо".

В частности, в одном из лесов Ленобласти Станиславу удалось обнаружить самый популярный из первых весенних грибов – сморчковую шапочку (Verpa bohemica). Этот гриб можно есть, только перед этим его нужно отварить.

Условно съедобны "красные плошки" (Саркосцифы австрийские (Sarcoscypha austriaca), только перед подачей на стол их также нужно отварить.

При этом Тубарию отрубистую (Tubaria furfuracea) и зимний опенок (Flammulina velutipes) едят даже в сыром виде.

Ранее мы писали, что из-за аномально теплой погоды в Петербурге начали распускаться розы.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб / Станислав Кривошеев