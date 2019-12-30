Петербуржцы заметили снегирей в Приморском районе

Зимние птицы остались в Петербурге, несмотря на теплую погоду.

Горожане заметили снегирей на Шуваловском проспекте, чем решили поделиться в социальных сетях.

В комментариях к фотографиям, размещенных 7 января в паблике "Лахта Онлайн", сентиментальные жители культурной столицы назвали птиц красавцами.

Помимо этого неуверенно предсказали морозы и даже поделились удачной встречей с дятлом на Тихорецком проспекте.

Ранее мы сообщали, что в России установилась аномально теплая погода, а также как теплая петербургская зима влияет на птиц. Этой зимой петербуржцы заметили распустившуюся вербу и проснувшихся бабочек.

Фото: Светлана Дмитриева / Лахта Онлайн | Приморский район / ВКонтакте