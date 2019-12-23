Самые многочисленные отряды, которые остаются зимовать в городе — воробьи.

В понедельник, 23 декабря, эксперты рассказали, как теплая петербургская зима влияет на птиц. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

По словам старшего научного сотрудника Зоологического института РАН Владимира Храброго, птицы вынуждены улетать из городов только тогда, когда затрудняется поиск еды. Обычно трудности появляются с заморозками. В этот раз и-за теплой зимы в городе осталось больше птиц.

"Число зимующих птиц в нашем регионе значительно увеличилось за последние 30 лет. Как влияет на них теплая погода? Есть возможность собирать корм", —рассказывает орнитолог.

Отмечается, что в большинстве в Петербурге остаются воробьи, синицы, лебеди, дятлы и совы. Они спокойно переносят зимы Северной столицы, благодаря людям.

Орнитолог посоветовал петербуржцам соорудить кормушку, которую нужно повесить на уровне человеческого роста. Подкармливать птиц можно семечками.

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