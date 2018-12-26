Стал известен график работы трамваев и троллейбусов в новогоднюю ночь

Петербургский электрический транспорт будет трудиться с полуночи до шести утра в первый день нового года.

Петербургский "Горэлектротранс" рассказал, как будут работать трамваи и троллейбусы в Новогоднюю ночь и первый день 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что шесть трамвайных и пять троллейбусных маршрутов будут развозить пассажиров в разных частях города после полуночи и до шести утра. Принимать "на борт" петербуржцев транспорт будет каждые полчаса. После шести утра маршруты начнут работать в стандартном режиме.

Среди них трамваи №16 (от площади Стачек до Карбюраторного завода),№27 (от Рыбацкого до реки Оккервиль"), №43 (от станции метро "Купчино" до Московских ворот),№55 (от Придорожной аллеи до улицы Шаврова),№60 (от ЛЭМЗ до завода "Северная верфь") и №100 (от ж/д станции Ручьи до Придорожной аллеи). Троллейбусы охватят Приморский, Невский, Выборгский и Калининский районы: на работу отправится транспорт №2, 13, 14, 31, 37. Самый трудолюбивый маршрут №37 продолжит обслуживать жителей юго-запада также во время крупных городских праздников: на Рождество, православную Пасху, в праздник Весны и Труда, День Победы, Ночь музеев, День города и в день Алых парусов.

Также в праздничные дни будет работать трамвайный маршрут "Первый туристический", который активизируется 31 декабря в 10:00 и 13:00 и 6 января по обычному расписанию.

Ранее был опубликован график работы автобусов в новогоднюю ночь.

Фото: пресс-служба "Горэлектротранс"