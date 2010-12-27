Опубликован график работы автобусов в новогоднюю ночь

Автобусы будут курсировать параллельно линиям метрополитена.

В пятницу, 20 декабря, стало известно о том, как будут курсировать автобусы в новогоднюю ночь. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Известно, что автобусы будут курсировать параллельно линиям метрополитена. Предполагается, что общественный транспорт будет курсировать между станциями метро "Адмиралтейская" и "Спортивная". движение будет осуществляться с интервалом в 20 минут.

В новогоднюю ночь петербуржцев будут катать автобусы под №8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154 и троллейбус № 37.

Ранее мы сообщали о том, что Дед Мороз пообещал петербуржцам снег в новогоднюю ночь.

Фото:pixabay