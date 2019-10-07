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Минкультуры РФ не будет выплачивать млрд рублей экс-подрядчику по строительству новой сцены МДТ
Сегодня, 21:00
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nadezhda_sib

Минкультуры РФ не будет выплачивать млрд рублей экс-подрядчику по строительству новой сцены МДТ

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Такое решение вынес Арбитражный суд.

Бывший подрядчик по строительству новой сцены Малого драматического театра (МДТ) хотел взыскать с Северо-Западной дирекции по строительству реконструкции и реставрации Минкультуры РФ более 900 млн рублей, однако Арбитражный суд не удовлетворил иск. Об этом 12 февраля сообщило "ТАСС".

Дело в том. что компания "Стройсоюз СВ" должна была заняться строительством новой сцены МДТ, но договор с ней был расторгнут. Позднее в отношении экс-руководителя подрядной организации Максима Корнеева возбудили дело. При работах пропало более 45 млн рублей. 

Компания попыталась оспорить решение о разрыве договора и подала в 2017 году в суд с требованием возместить убытки.  

Фото: Piter.TV 

Теги: мдт, новая сцена мдт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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