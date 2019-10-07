Минкультуры РФ не будет выплачивать млрд рублей экс-подрядчику по строительству новой сцены МДТ

Такое решение вынес Арбитражный суд.

Бывший подрядчик по строительству новой сцены Малого драматического театра (МДТ) хотел взыскать с Северо-Западной дирекции по строительству реконструкции и реставрации Минкультуры РФ более 900 млн рублей, однако Арбитражный суд не удовлетворил иск. Об этом 12 февраля сообщило "ТАСС".

Дело в том. что компания "Стройсоюз СВ" должна была заняться строительством новой сцены МДТ, но договор с ней был расторгнут. Позднее в отношении экс-руководителя подрядной организации Максима Корнеева возбудили дело. При работах пропало более 45 млн рублей.

Компания попыталась оспорить решение о разрыве договора и подала в 2017 году в суд с требованием возместить убытки.

Фото: Piter.TV