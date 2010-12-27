Проектировщика новой сцены МДТ в Петербурге признали потерпевшим по делу о хищениях

При строительстве сцены пропало более 45 млн рублей.

В деле о хищении 45 млн рублей при проектировании новой сцены Малого драматического театра НАО "Театрально-декорационные мастерские" признали потерпевшей стороной. Дело было заведено в отношении бывшего руководителя компании "Стройсоюз-СВ" Максима Корнеева.

По сообщению ТАСС, уголовное дело слушалось на заседании в Смольнинском районном суде 22 октября.

"Театрально-декорационные мастерские" были признаны банкротом. В 2018 году долг превысил 1,3 млрд рублей. Из-за этого в качестве представителя попросили привлечь конкурсное управляющее общество. Для решения этого вопроса суд взял перерыв до 31 октября.

Напомним, мошенники похитили денежные средства, которые должны были пойти на создание нового объекта МДТ на Звенигородской улице в рамках программы "Культура России". Пропало около 45,5 миллионов рублей. Выплаты были направлены в адрес "Театрально-декорационных мастерских", а после этого - на счет "Стройсоюза СВ".

Одним из обвиняемых является Максим Корнеев, ему также вменяется хищении около 210 млн рублей при поставке технологического оборудования для технического оснащения объекта ФГБУК "Московский художественный академический театр имени А. П. Чехова" и строительстве здания филиала МХАТ в Москве.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что подрядчик сцены МДТ оспорил иск к Минкультуры.

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