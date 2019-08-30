Проект храма на Крестовском острове в Петербурге получил разрешение

Выделить участок на Крестовском острове для будущего храма в 2018 году предложил вице-губернатор Игорь Албин.

В четверг, 17 сентября, стало известно о том, что Госстройнадзор Петербурга одобрил строительство храма на Крестовском острове. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Храм намерены построить на участке, расположенном на Константиновском проспекте, восточнее дома № 11. Общая площадь здания составит 254 м2. Также на территории будут помещения церковной школы, колокольни и баптистерии.

Напомним, что участок в 2,5 тыс. м2 под храм предложил выделить вице-губернатор Игорь Албин.

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