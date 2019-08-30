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Проект храма на Крестовском острове в Петербурге получил разрешение
Сегодня, 9:05
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IRINA_CHALKINA

Проект храма на Крестовском острове в Петербурге получил разрешение

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Выделить участок на Крестовском острове для будущего храма в 2018 году предложил вице-губернатор Игорь Албин.

В четверг, 17 сентября, стало известно о том, что Госстройнадзор Петербурга одобрил строительство храма на Крестовском острове. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Храм намерены построить на участке, расположенном на Константиновском проспекте, восточнее дома № 11. Общая площадь здания составит 254 м2. Также на территории будут помещения церковной школы, колокольни и баптистерии.

Напомним, что участок в 2,5 тыс. м2 под храм предложил выделить вице-губернатор Игорь Албин.

Ранее мы сообщали о том, что "Газпром" подал в суд на КГИОП из-за Охтинского мыса.

Фото:pixabay

Теги: игорь албин, крестовский остров, строительство храма
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Аноним
Сегодня 9:48

Мало в городе храмов? Может быть лучше детский сад, школу или Дворец творчества юных на эти деньги построить, там где их не хватает? Хватит уже "счастливое средневековье" в России создавать.

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