Юристы Telegram намерены обратиться в Генпрокуратуру из-за действий Роскомнадзора

73 сайта стали недоступны из-за попыток Роскомнадзора заблокировать Telegram.

Юристы Telegram намерены пожаловаться Генпрокуратуре на Роскомнадзор. При блокировке мессенджера ведомство затронуло и другие сайты, написал в социальной сети адвокат Telegram Павел Чиков.

К началу мая мы соберем все обращения и факты и покатим телегу в Генпрокуратуру о проверке соблюдения законности действий Роскомнадзора… Так, ради фана и движа. Павел Чиков

По его словам, в международную правозащитную группу "Агора", которая защищает интересы Telegram, уже обратились 73 человека. Их сайты стали недоступны из-за попыток Роскомнадзора заблокировать мессенджер. Кроме того, Чиков опубликовал инструкции, как зафиксировать ущерб владельцам сайтов и обратиться в суд.

Вести все суды у нас, конечно, физической возможности не будет, но они довольно очевидные, мы готовы сопровождать консультационно. Несколько десятков процессов с последующим коллективным выходом в Страсбург выглядит вполне реалистично. Павел Чиков

Напомним, что 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и разрешил немедленно заблокировать Telegram.

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