Telegram: что будет дальше с крупнейшим мессенджером?

Эксперт в сфере IT прокомментировал блокировку полюбившейся пользователями "телеги".

Генеральный директор "Атак Киллер", эксперт в сфере IT Рустэм Хайретдинов высказал свое мнение по поводу блокировки с Telegram. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщило издание "Деловое TV".

Если верить словам Дурова, то ключи от секретных чатов компания не хранит. Ключи от несекретных переписок и их содержание, судя по конфликту с бывшим гендиректором, хранятся на серверах Телеграмма и передать их труда не составляет. Реальной ситуации с секретными чатами никто не знает. Рустэм Хайретдинов, генеральный директор "Атак Киллер".

Эксперт также отметил, что постоянное упоминание мессенджера в СМИ формирует ему некий "имидж борца за приватность пользователей". Пока реальной защищённости мессенджера и его возможностей никто не испытывал. Никто также не владеет информацией, как реализуется приватность в Телеграм.

Любители теории заговора говорят, что публичный конфликт Телеграма и ФСБ - срежиссированный с обеих сторон спектакль, призванный создать мессенджеру имидж защищённости и загнать под контроль спецслужб всех, кому важно от них прятаться. Рустэм Хайретдинов,

Весь день 13 апреля люди активно ищут новые приложения, сохраняющие возможность "защищенной" переписки в сети. Пользователи пробуют систему обхода блокировок при помощи proxy (промежуточное "звено" между пользователем и сервером) и VPN (виртуальная частная сеть). Кроме систем шифрования интернет-трафика вручную, в App Store и Play Market предлагают другие мессенджеры: Viber и TamTam.

В магазинах приложений десятки мессенджеров, маркетинг которых объявляет их самыми защищёнными. Насколько они реально защищены, как у них устроено шифрование, нет ли закладок или критичных уязвимостей - никто не проверял. Рустэм Хайретдинов, генеральный директор "Атак Киллер".

Социальная сеть "Вконтакте", также созданная Павлом Дуровым, осуществляет поддержку по продвижению владельцам Telegram-каналов. Она создается с помощью таргетированной рекламы в расчете 10 000 показов за каждую 1000 подписчиков

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