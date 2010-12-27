Петербургская подземка не планирует закрывать свой Telegram-канал

Новых аккаунтов пресс-служба пока не создавала.

Пресс-служба петербургского метрополитена распространила сообщение о том, что не создавала новых аккаунтов ни в Telegram, ни в каких-либо других социальных сетях. За новостями подземки можно следить в Telegram, а также на официальных страницах в Instagram и Facebook.

Другие аккаунты или мессенджеры, использующие логотип Петербургского метрополитена и дублирующие размещаемую нами информацию, не имеют к нам отношения. Мы не несем ответственности за информацию, распространяемую на этих площадках. Пресс-служба петербургского метрополитена

Кроме того, подписчикам сообщили, что новости о создании новых площадок и аккаунтов будут опубликованы на официальном сайте петербургской подземки.

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