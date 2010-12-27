Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса компании Amazon из-за Telegram

Выяснилось, что Telegram использует IP-адреса Amazon для обхода блокировки в России.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров подтвердил, что служба начала блокировать IP-адреса компании Amazon. Все дело в том, что мессенджер Telegram использует их для обхода блокировки в России. Об этом сообщает RT.

У нас в выгрузку поступила подсеть Amazon, на которую перешел Telegram. Александр Жаров

Глава ведомства добавляет, что третий пункт решения суда дает Роскомнадзору и иным юридическим лицам право закрывать доступ к заблокированному мессенджеру. К слову, к блокировке Telegram подключилась и Генпрокуратура. Она внесла в реестр запрещенных сетей ряд IP-адресов Telegram, а также несколько адресов Amazon. Об использовании Telegram ресурсов Amazon знает и гендиректор хостинг-провайдера "Дремучий лес" Филипп Кулин.

Telegram начал сопротивляться, и власти расценивают это как экстремизм, поэтому Генпрокуратура выпустила приказ о массовой блокировке IP-адресов. Всего блокировка затронула более 600 тыс. из 13 млн IP-адресов Amazon, это очень заметная цифра. Филипп Кулин

В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор направил всем операторам связи информацию об ограничении доступа к Telegram в соответствии с решением суда. Кроме того, сотрудники ведомства потребовали от магазинов приложений App Store и Google Play удалить мессенджер. В Роскомнадзоре пояснили, что все эти требования должны быть исполнены "в максимально короткие сроки".

Напомним, что Telegram уже покинул первый вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин. Свой поступок он обосновал солидарностью с Роскомнадзором и Таганским районным судом Москвы.

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