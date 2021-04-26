Теплоход "Адмирал Невельской" прибыл на Сахалин

Судно способно перевозить до 146 пассажиров, а также груз и транспортные средства.

Новый теплоход "Адмирал Невельской" прибыл в порт Корсаков на юг Сахалина. Об этом сказано в официальном Telegram-канале губернатора региона Валерия Лимаренко.

Сообщается, что судно было построено на Невском судостроительном заводе. Оно специально предназначено для морской линии Сахалин – Курилы. В настоящее время на этом маршруте функционирует единственное судно "Игорь Фархутдинов", которое было построено в конце XX века.

Теплоход "Адмирал Невельской" прибыл в порт Корсакова. Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области

В правительстве области сообщили, что "Адмирал Невельской" будет ходить дважды в неделю по маршруту Корсаков - Кунашир - Шикотан - Итуруп - Корсаков.

Отмечается, что новый теплоход имеет повышенный ледовый класс. Он способен перевозить до 146 пассажиров, а также груз и автомобили.

Ранее СК возбудил дело по факту пропажи пятиклассника на Сахалине.

Видео: ВКонтакте / Инфо Сахалин