Буксир и теплоход столкнулись в морском порту Петербурга

В результате инцидента никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло.

Утром 12 марта в морском порту Петербурга произошло столкновение буксира и теплохода. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, капитан буксира "Грифон-8" при отходе от причала №40 навалился на теплоход "Идуна". В результате инцидента никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло.

По факту случившегося проводится проверка. В результате будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры