В ДТП на Владимирском проспекте пострадал мужчина

Предполагается, что водитель иномарки не справился с управлением.

Днем в пятницу, 12 марта, камеры видеонаблюдения зафиксировали момент аварии на Владимирском проспекте у дома №17. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В аварии участвовали три авто: "Киа Сид", "Мерседес Спринтер" и "Шевроле Круз". В результате столкновения пострадал мужчина, его госпитализировали в больницу. Достоверных данных о личности петербуржца пока нет. На кадрах, которые попали в редакцию Piter.TV, водитель "Спринтера", по всей видимости остановился и стоял у машины в тот момент, когда водитель иномарки не успел перестроиться в соседний ряд или объехать препятствие.

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Видео: Piter.TV