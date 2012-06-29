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В ДТП на Владимирском проспекте пострадал мужчина

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Предполагается, что водитель иномарки не справился с управлением.

Днем в пятницу, 12 марта, камеры видеонаблюдения зафиксировали момент аварии на Владимирском проспекте у дома №17. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В аварии участвовали три авто: "Киа Сид", "Мерседес Спринтер" и "Шевроле Круз". В результате столкновения пострадал мужчина, его госпитализировали в больницу. Достоверных данных о личности петербуржца пока нет.  На кадрах, которые попали в редакцию Piter.TV, водитель "Спринтера", по всей видимости остановился и стоял у машины в тот момент, когда водитель иномарки не успел перестроиться в соседний ряд или объехать препятствие. 

Ранее мы писали, что в Ленобласти продавщица картошки украла у пенсионерки 160 тысяч рублей.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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