СК возбудил дело по факту пропажи пятиклассника на Сахалине

Ребенок исчез два дня назад.

Следственный комитет России возбудил дело по факту пропажи пятиклассника на Сахалине. Об этом рассказали представители пресс-службы СК РФ по региону. Известно, что 11-летний ребенок пропал из Южно-Сахалинска вечером 19 апреля. Он вышел из дома и не вернулся. Два дня поисками занимаются правоохранительные органы и добровольцы.

По факту безвестного отсутствия несовершеннолетнего, который около 18 часов 19 апреля 2021 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, возбуждено уголовное дело (части 1 статьи 105 УК РФ). пресс-служба СК РФ по региону

Следственные органы сформировали специальный штаб по поискам мальчика. В нем координируются оперативные действия. Розыск ребенка ведется силами как следователей, так и криминалистов, сотрудниками МВД по городу и области, волонтеров и поискового отряда "СОВА". Известно, что в момент пропажи школьник был одет в черно-синюю куртку, спортивную шапку серого цвета и кроссовки в белыми полосками. Он славянской внешности, худощавый, не выговаривает букву "р". На щеке около рта у него есть родинка, глаза карие.

Исламисты казнили в Египте трех человек, включая копта.

Фото: Следственный комитет России