Жертвы могли погибнуть еще несколько месяцев назад.

Исламисты казнили в Египте трех человек, включая копта. Об этом сообщили журналисты издания The Daily Mail. В СМИ уточнили, что преступник считаются связанными с террористической группировкой ИГ (запрещенной на территории РФ). Боевики разместили в интернете кадры убийства жертв. Одним из погибших стал 62-летний христианин-копт по имени Набиль Хабаши Салама. Его показательно застрелили из автомата. Боевики заявили, что эта смерть должна стать предупреждением для всех египтян-христиан, которые поддерживают местную армию.

Местные копты рассказали журналистам, что Набиль Хабаши Салама пропал в прошлом ноябре. Мужчину похитили на улице. Он известен соседям тем, что занимался восстановлением христианских церквей, которые разрушили исламисты.

Еще на одном ролике террористы запечатлели казнь двух мужчин. Предположительно, жертвами стали представители местных племен. Их обвинили в поддержке египетских силовиков. В МВД Египта считают, что жертвы погибли несколько месяцев назад, но видео террористы решили разместить только сейчас.

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