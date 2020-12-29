Без горячего водоснабжения временно остались четыре жилых здания.

Теплоэнергетики быстрее запланированного устранили дефект на трубопроводе в Колпино. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП "ТЭК" в воскресенье.

Так, дефект на трубе был обнаружен накануне у дома на улице Братьев Радченко. Выяснилось, что нарушение произошло на трубопроводе диаметром в 100 см. После работ по сварке специалисты заполнили трубопровод теплоносителем.

Позже ночью дефект по тому же адресу был найден и на обратном трубопроводе. Без горячего водоснабжения временно остались четыре жилых здания. Работы по ремонту магистральной сети были выполнены на четыре часа раньше срока. В 12:20 10 января дефект был полностью устранён.

"Подземный источник" на Морской набережной в Петербурге устранили за час.

С 9 января энергетики Петербурга переходят на усиленный режим работы. Он стартует с 20:00 часов 9 января до 9:00 часов 12 января на территории города.

Фото: Piter.tv